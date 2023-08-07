Зеленский: Если россия продолжит атаки на порты, то останется без кораблей

По словам Президента, сейчас оккупанты не могут выиграть, и поэтому хотят поставить Украину в такую ​​патовую ситуацию, применяя оружие и насилие.

Если кремль решит и дальше атаковать украинские порты, то российские корабли могут быть уничтожены до конца войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью La Nacion.

Глава государства напомнил, что россия заблокировала Черное море и, в частности, территориальные воды Украины. Поэтому наша страна должна доказать, что в своих территориальных водах она имеет право ввозить и вывозить товары.

«Если россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же, что является справедливой защитой наших возможностей. Если они будут стрелять, у нас не так много оружия, но если они будут стрелять, то до конца войны они могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим показать им», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас оккупанты не могут выиграть, и поэтому хотят поставить Украину в такую ​​патовую ситуацию, применяя оружие и насилие. Поэтому Украина обязательно ответит на какие-либо атаки на гражданское население и «зерновые коридоры».

Президент подчеркнул, что рф пытается проводить политику колонизации Черного и Азовского морей, но она не имеет права решать, что Украина может производить и экспортировать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.