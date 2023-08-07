Воровал и продавал телефоны по Украине: в Киеве задержали грабителя-гастролера

Мужчина неоднократно совершал имущественные преступления и отбывал наказание, на этот раз ему грозит до 10 лет заключения.

Источник фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киев

В Киеве полицейские задержали грабителя-гастролера, который выхватил мобильный телефон из рук прохожей и скрылся. Об этом сообщили в полиции Киева.

На днях в полицию позвонила киевлянка, которая сообщила, что на улице Григория Кочура в Соломенском районе столицы ее ограбил неизвестный. Злоумышленник выхватил мобильный телефон из рук и скрылся в неизвестном направлении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции.

При поддержке работников сектора криминального анализа оперативники быстро установили злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Черновицкой области, который уже неоднократно совершал имущественные преступления и отбывал наказание. Мужчина специально приехал в Киев с целью совершения преступлений и уже успел продать мобильный телефон киевлянки. На этот раз ему грозит до десяти лет заключения.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. На период проведения досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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