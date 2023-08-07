Крав та продавав телефони по Україні: у Києві затримали грабіжника-гастролера

Чоловік неодноразово вчиняв майнові злочини та відбував покарання, цього разу йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Джерело фото: Головне управління Національної поліції у місті Київ

У Києві поліцейські затримали грабіжника-гастролера, який вихопив мобільний телефон з рук перехожої та втік. Про це повідомили у поліції Києва.

Днями до поліції зателефонувала киянка, яка повідомила, що на вулиці Григорія Кочура у Солом’янському районі столиці її пограбував невідомий. Зловмисник вихопив мобільний телефон з рук та втік в невідомому напрямку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

За підтримки працівників сектору кримінального аналізу оперативники швидко встановили зловмисника. Ним виявився 34-річний мешканець Чернівецької області, який вже неодноразово вчиняв майнові злочини та відбував покарання. Чоловік спеціально приїхав до Києва з метою вчинення злочинів та вже встиг продати мобільний телефон киянки. Цього разу йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Наразі зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. На період проведення досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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