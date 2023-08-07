Хакери з КНДР зламали найбільшого російського виробника ракет – що відомо

В Reuters розповіли, як КНДР вдається до отримання критично важливих технологій.

Джерело фото: ArmyInform

Елітна група північнокорейських хакерів таємно зламала комп’ютерні мережі великого російського розробника ракет протягом щонайменше п’яти місяців минулого року, – повідомляє Reuters.

Агентство Reuters виявило, що групи кібершпигунства, пов’язані з урядом Північної Кореї, які дослідники безпеки називають ScarCruft і Lazarus, таємно встановили приховані цифрові бекдори в системи НВО Машинобудування, ракетно-конструкторського бюро в Реутові, невеликому містечку на околиці Москви.

Агентство Reuters не змогло встановити, чи були отримані дані під час вторгнення. Протягом кількох місяців після цифрового злому Пхеньян оголосив про кілька змін у своїй забороненій програмі балістичних ракет, але незрозуміло, чи було це пов'язано зі зломом.

Експерти вважають, що цей інцидент показує, як КНДР, націлена навіть на своїх союзників, вдається до отримання критично важливих технологій.

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