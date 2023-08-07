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  1. В Україні

Розкрадання понад 2 млн грн на ремонті ліфтів: повідомлено про підозру посадовцю «Київбудреконструкції»

21:40, 7 серпня 2023
В окремих випадках завищення вартості придбаних ліфтів становило більш ніж на 400 тисяч гривень за одну одиницю.
Розкрадання понад 2 млн грн на ремонті ліфтів: повідомлено про підозру посадовцю «Київбудреконструкції»
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​​Посадовцю КП «Київбудреконструкція» та підряднику повідомлено про підозру в розкраданні понад 2 млн грн на ремонті ліфтів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру заступника директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» та підряднику за фактом організації злочинної схеми, спрямованої на розтрату бюджетних коштів, виділених на капітальне будівництво та реконструкцію ліфтів у житлових будинках міста Києва (ч. 5 ст. 191 КК України)», — зазначили в прокуратурі.

Як встановлено слідством, службові особи комунального підприємства, діючи в інтересах суб’єктів господарювання, укладали з ними договори підряду на проведення робіт з реконструкції ліфтів у житлових будинках міста Києва.

«Підрядники, будучи між собою у змові, через підконтрольні фірми здійснювали закупівлю ліфтів та комплектуючих, після чого поставляли їх комунальному підприємству по ціні, значно вище ринкової.

В окремих випадках завищення вартості придбаних ліфтів становило більш ніж на 400 тис. грн. за одну одиницю», — йдеться у повідомленні.

Встановлені на цей час збитки складають понад 2 млн гривень.

На підставі ухвал суду за місцем роботи та мешкання осіб, причетних до протиправної схеми, правоохоронці провели понад 20 обшуків.

Зазначається, що раніше у вказаному провадженні повідомлено про підозру директору Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» та керівнику однієї з підрядних організацій за ч. 5 ст. 191 КК України.

Наразі триває перевірка інших угод, укладених зазначеними суб’єктами господарської діяльності з метою розтрати бюджетних коштів.

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