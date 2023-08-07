Мобілізація випускників: чи дає здобуття другої вищої освіти право на відстрочку від мобілізації

Студенти з дипломом бакалавра, які ще не зараховані до магістратури, можуть бути мобілізовані.

Джерело фото: ZPRZ.CITY

Україна продовжує здійснювати загальну мобілізацію з моменту початку повномасштабного вторгнення рф. Зараз особам віком від 18 до 60 років, які мають військовий обов'язок, призиваються до армії. Проте існує ряд законних підстав, що надають право на відстрочку.

Одна з таких підстав – здобуття вищої освіти. Незалежно від того, який рівень освіти отримує людина, відповідно до постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів», вищий навчальний заклад повинен вести персональний військовий облік своїх працівників та студентів.

Тобто під час вступу до вишу, особи, які мають військовий обов'язок, зобов'язані надавати документи, що підтверджують їх військовий облік. Важливо зазначити, що ця вимога стосується всіх абітурієнтів, а не лише тих, хто народився у 2007 році або пізніше. Крім того, вступники, яким на день початку вступної кампанії виповнилося 27 років, є військовозобов'язаними і мають надавати військовий квиток або посвідчення військовозобов'язаного, а не посвідчення про приписку.

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, необхідно надати витяг з наказу або його копію вишу про зарахування на денну форму навчання. Рівень освіти та кількість раніше отриманих дипломів не впливають на право на отримання відстрочки.

Проте варто враховувати, що студенти, які отримали диплом бакалавра, але ще не зараховані до магістратури, можуть бути мобілізовані. У період між завершенням бакалаврату та вступом до магістратури або між магістратурою та аспірантурою, формально вони не вважаються студентами, тому не мають права на відстрочку.

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