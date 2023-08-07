Мобилизация выпускников: дает ли получение второго высшего образования право на отсрочку от мобилизации

Студенты с дипломом бакалавра, которые еще не зачислены в магистратуру, могут быть мобилизованы.

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Украина продолжает осуществлять всеобщую мобилизацию с момента начала полномасштабного вторжения рф. Сейчас лицам в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют воинскую обязанность, призываются в армию. Однако существует ряд законных оснований, дающих право на отсрочку.

Одно из таких оснований – получение высшего образования. Независимо от того, какой уровень образования получает человек, согласно постановлению Кабинета Министров «Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов», высшее учебное заведение должно вести персональный воинский учет своих работников и студентов.

То есть при поступлении в вуз, лица, имеющие воинскую обязанность, обязаны предоставлять документы, подтверждающие их воинский учет. Важно отметить, что это требование касается всех абитуриентов, а не только тех, кто родился в 2007 году или позже. Кроме того, поступающие, которым на день начала вступительной кампании исполнилось 27 лет, являются военнообязанными и должны предоставлять военный билет или удостоверение военнообязанного, а не удостоверение о приписке.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, необходимо предоставить выписку из приказа или его копию вуза о зачислении на дневную форму обучения. Уровень образования и количество ранее полученных дипломов не влияют на право на получение отсрочки.

Однако следует учитывать, что студенты, которые получили диплом бакалавра, но еще не зачислены в магистратуру, могут быть мобилизованы. В период между завершением бакалавриата и поступлением в магистратуру или между магистратурой и аспирантурой, формально они не считаются студентами, поэтому не имеют права на отсрочку.

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