Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Киевский окружной административный суд 23 августа будут командированы 10 судей

Судьи из Киева, Харькова, Днепра, Житомира, Сум и Донбасса планируют временно сменить суд.

Верховная Рада приняла закон об усилении роли Антимонопольного комитета, который сможет получать беспрепятственный доступ к помещениям предприятий

АМКУ получит право на проведение обысков, самостоятельное определение объектов проверок, изъятие документов, материалов, носителей информации.

Правоохранители расследуют 1,5 млн уголовных производств, где не установлен подозреваемый и ни одному лицу не сообщено о подозрении: Рада урегулирует проблему

Какие периоды не будут включать в сроки досудебного расследования: Комитет рекомендует Раде принять закон.

Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада приняла закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению жалоб на судей

Но Высшему совету правосудия вернут эту функцию по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей только при условии запуска процесса создания Службы дисциплинарных инспекторов.

  1. В Украине

Мобилизация выпускников: дает ли получение второго высшего образования право на отсрочку от мобилизации

23:00, 7 августа 2023
Студенты с дипломом бакалавра, которые еще не зачислены в магистратуру, могут быть мобилизованы.
Мобилизация выпускников: дает ли получение второго высшего образования право на отсрочку от мобилизации
Источник фото: ZPRZ.CITY
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украина продолжает осуществлять всеобщую мобилизацию с момента начала полномасштабного вторжения рф. Сейчас лицам в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют воинскую обязанность, призываются в армию. Однако существует ряд законных оснований, дающих право на отсрочку.

Одно из таких оснований – получение высшего образования. Независимо от того, какой уровень образования получает человек, согласно постановлению Кабинета Министров «Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов», высшее учебное заведение должно вести персональный воинский учет своих работников и студентов.

То есть при поступлении в вуз, лица, имеющие воинскую обязанность, обязаны предоставлять документы, подтверждающие их воинский учет. Важно отметить, что это требование касается всех абитуриентов, а не только тех, кто родился в 2007 году или позже. Кроме того, поступающие, которым на день начала вступительной кампании исполнилось 27 лет, являются военнообязанными и должны предоставлять военный билет или удостоверение военнообязанного, а не удостоверение о приписке.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, необходимо предоставить выписку из приказа или его копию вуза о зачислении на дневную форму обучения. Уровень образования и количество ранее полученных дипломов не влияют на право на получение отсрочки.

Однако следует учитывать, что студенты, которые получили диплом бакалавра, но еще не зачислены в магистратуру, могут быть мобилизованы. В период между завершением бакалавриата и поступлением в магистратуру или между магистратурой и аспирантурой, формально они не считаются студентами, поэтому не имеют права на отсрочку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    суддя Господарського суду Тернопільської області