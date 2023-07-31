Мобілізація в Україні: кого заберуть у серпні першим

В Україні мобілізація продовжена ще на 90 діб.

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В Україні продовжено загальну мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Верховна Рада підтримала законопроєкти №9532 і №9533 щодо продовження дії воєнного стану та мобілізації на 90 діб. Тож чоловікам віком від 18 до 60 років, які визнані придатними для військової служби під час воєнного стану, продовжують вручати повістки.

Українська армія продовжує активно вдосконалюватися та залучати кваліфікованих фахівців, необхідних для забезпечення ефективності та високої готовності національних військових сил. Особливо вимагаються знання англійської, німецької та французької мов для ефективної співпраці з інструкторами з інших країн, які тренують українських військових в нових бойових технологіях.

Значна потреба також існує у водіях, зв'язківцях, операторах безпілотних літальних апаратів, фахівцях зі снайпінгу, інструкторах та стрільцях, а також фахівцях з сфери IT. Однак у серпні 2023 року пріоритет отримають чоловіки із бойовим досвідом, а інші категорії будуть призиватися пізніше.

У серпні мобілізувати можуть:

придатних та обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років;

придатних та обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків віком від 18 до 60 років (з "білим квитком"), визнаних придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВВК (військово-лікарської комісії), які не вчиняли тяжких злочинів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у ТЦК пояснили, що потрібно робити далі і які готувати документи.

Раніше Рада підтримала законопроєкт про розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

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