Мобилизация в Украине: кого заберут в августе первым

В Украине мобилизация продлена еще на 90 суток.

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В Украине продлена всеобщая мобилизация до 15 ноября 2023 года. Верховная Рада поддержала законопроекты №9532 и №9533 о продлении действия военного положения и мобилизации на 90 суток. Поэтому мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными для военной службы во время военного положения, продолжают вручать повестки.

Украинская армия продолжает активно совершенствоваться и привлекать квалифицированных специалистов, необходимых для обеспечения эффективности и высокой готовности национальных военных сил. Особенно требуются знания английского, немецкого и французского языков для эффективного сотрудничества с инструкторами из других стран, которые тренируют украинских военных в новых боевых технологиях.

Значительная потребность также существует в водителях, связистах, операторах беспилотных летательных аппаратов, специалистах по снайпингу, инструкторах и стрелках, а также специалистах из сферы IT. Однако в августе 2023 года приоритет получат мужчины с боевым опытом, а другие категории будут призываться позже.

В августе мобилизовать могут:

годных и ограниченно годных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

годных и ограниченно годных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы;

снятых и исключенных с воинского учета мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (с "белым билетом"), признанных годными или ограниченно годными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК (военно-врачебной комиссии), которые не совершали тяжких преступлений.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ТЦК объяснили, что нужно делать дальше и какие готовить документы.

Ранее Рада поддержала законопроект о расширении перечня лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

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