Кабмин выделил средства на возобновление энергетики к отопительному сезону

С мая работает созданный правительством штаб по подготовке к отопительному сезону.

Кабинет министров выделил средства на восстановление энергетики к отопительному сезону, поставлены задачи вовремя провести запланированные мероприятия. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, состоявшемся в Ивано-Франковске под председательством Владимира Зеленского.

Он отметил, что с мая работает созданный правительством штаб по подготовке к отопительному сезону.

«Для восстановления, ремонтов и защиты объектов энергетики только Госагентству по восстановлению было выделено 10 млрд грн. Также получаем помощь США в размере 897 млн долларов – это средства на генераторы, газотурбинные электростанции, трансформаторы. Работает европейский Фонд энергетической поддержки Украины, в рамках которого уже получено 166 млн евро. Средства есть, важно своевременно провести все запланированные мероприятия», — подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, средства на восстановление, ремонт и защиту объектов энергетики есть, важно своевременно провести все запланированные мероприятия.

Также глава правительства отметил, что в украинских газохранилищах хранится 11,7 млрд куб. м газа (80% от запланированных объемов), а на складах имеем 1,5 млн. тонн угля из запланированных 1,8 млн. тонн.

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