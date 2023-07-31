кремль не способен защитить россиян от войны, – британская разведка

россия сосредоточилась на увеличении рядов военных для войны в Украине.

Москву атакуют беспилотники, для россиян подняли призывной возраст, а вагнеровцы устраивают бунт на территории рф. Это свидетельствует о том, что кремлевский режим не может защитить население от войны с Украиной. Об этом говорится в последнем обновлении разведки Министерства обороны Великобритании.

Согласно сводке, российские власти активно сосредотачиваются на внесении поправок в законодательство с целью быстрой мобилизации больше лиц в армию. Госдума рф утвердила увеличение максимального возраста призыва на военную службу с 27 до 30 лет, однако нижняя граница призывного возраста в 18 лет осталась неизменной. Кроме того, Путин подписал законопроект, который постепенно повышает верхний возрастной предел для лиц, подлежащих призыву в резерв. Это означает, что старшим офицерам теперь могут поручить службу в армии до 70 лет.

Согласно сведениям британской разведки, такие изменения могут привести к быстрому увеличению количества военных для участия в боевых действиях в Украине.

Эти шаги со стороны российских властей свидетельствуют об их сосредоточенности на укреплении своих военных мощностей, что может иметь прямые последствия для ситуации в регионе и стабильности на международном уровне.

Ранее в Воздушных силах прокомментировали атаку беспилотников на Крым и Москву.

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