В Житомирской области международный рейсовый автобус въехал в зерновоз

В Житомирской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика.

Источник фото: Главноге управление Нацполиции Украины в Житомирской области

В Житомирской области на трассе Киев - Чоп возле села Березина произошло ДТП - столкнулись международный рейсовый автобус и зерновоз. Погиб водитель автобуса, количество травмированных в результате ДТП устанавливается, – пишет пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Житомирской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Предварительно – произошло столкновение рейсового автобуса сообщением «Запорожье-Кошалин (Польша)» с грузовиком, который двигался в попутном направлении.

52-летний водитель автобуса погиб на месте происшествия, количество травмированных в результате ДТП устанавливается. По состоянию на 21:30 в больницы г. Житомира госпитализированы 4 травмированных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.