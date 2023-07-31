На Житомирщині міжнародний рейсовий автобус в’їхав у зерновоз

У Житомирській області сталася смертельна ДТП за участі рейсового автобуса та вантажівки.

Джерело фото: Головне управління Нацполіції України в Житомирській області

У Житомирській області на трасі Київ – Чоп неподалік села Березина сталася ДТП – зіткнулися міжнародний рейсовий автобус та зерновоз. Загинув водій автобуса, кількість травмованих внаслідок ДТП встановлюється, пише пресслужба Головного управління Нацполіції України в Житомирській області.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Попередньо – відбулося зіткнення рейсового автобуса сполученням «Запоріжжя-Кошалін (Польща)» з вантажівкою, яка рухалася у попутному напрямку.

52-річний водій автобуса загинув на місці події, кількість травмованих внаслідок ДТП встановлюється. Станом на 21:30 до лікарень м. Житомира госпіталізовано 4 травмованих.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.