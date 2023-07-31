Вирок щодо провідників «Укрзалізниці», які вбили слабозору пасажирку та вкрали її майно, залишено без змін

Львівський апеляційний суд інформує про розгляд резонансної кримінальної справи.

Львівський апеляційний суд залишив вирок Сихівського районного суду міста Львова від 7 грудня 2016 року щодо провідників пасажирських вагонів, які вбили слабозору пасажирку та вкрали її майно, залишено без змін. Про це повідомляє пресслужба суду.

Обставини справи

Двоє чоловіків працювали провідниками пасажирських вагонів у Вагонній дільниці станції Київ-Пасажирський ДТГО «Південно-Західна залізниця». Зокрема, у грудні 2011 року, перебуваючи при виконанні службових обов’язків, керуючись хуліганськими мотивами, запросили потерпілу в своє службове купе вагону. Остання прямувала з Києва до Стрия, розповіла про свою близорукість (слабозорість), мету поїздки, а також, що на станції її зустрічатиме товариш – працівник правоохоронного органу.

За попередньою змовою, провідники ДТГО «Південно-Західна залізниця» спонукали пасажирку до інтимної близькості, а отримавши категоричну відмову, злякалися, що про це стане відомо її товаришу, тому вирішили її вбити. Відтак, запросивши потерпілу в робочий тамбір пасажирського вагону поїзда, провідники відволікли увагу дівчини, нанесли металевою кочергою удар в голову та викинули її з вагону у міжколійний простір. Внаслідок цього, потерпіла померла від отриманих численних травм, несумісних із життям. Після вчинення вбивства, провідники викрали з купе все особисте майно потерпілої.

Призначене покарання

Вироком Сихівського районного суду міста Львова від 7 грудня 2016 року уродженця м. Мена, Чернігівської області, засуджено за п.7, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч.2 ст. 185, ч.3 ст. 357, ч.1 ст. 70 КК України на 14 років позбавлення волі.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зараховано у строк відбування покарання у виді позбавлення волі строк попереднього ув`язнення з 24 грудня 2011 року по 7 грудня 2016 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Також вказаним вироком, уродженця та жителя м. Носівка, Чернігівської області, засуджено за п. 7, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 70 КК України на 13 років позбавлення волі.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України йому зараховано у строк відбування покарання у виді позбавлення волі строк попереднього ув`язнення з 23 грудня 2011 року по 7 грудня 2016 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Задоволено частково цивільний позов потерпілих родичів загиблої. Постановлено стягнути з Державного територіально-галузевого об`єднання Південно-Західна залізниця 200 000 грн та 100 000 грн завданої моральної шкоди. Інший цивільний позов залишено без розгляду. Вирішено питання із судовими витратами та речовими доказами.

Розгляд апеляційних скарг

В суді апеляційної інстанції засуджені просили повторно дослідити докази, скасувати вирок суду першої інстанції та винести нове судове рішення, яким виправдати за відсутністю в їхніх діях складу злочину та недоведеністю вини. Також один із засуджених просив провести йому психофізіологічну експертизу та допитати його на детекторі брехні.

Водночас, цивільний відповідач ДТГО «Південно-Західна залізниця» просив скасувати вирок у частині стягнення моральної шкоди та ухвалити новий, яким у задоволенні позовних вимог потерпілих відмовити в повному в повному обсязі.

Прокурор заперечив проти задоволення апеляційних скарг, оскільки вирок суду першої інстанції є законним і вмотивованим, ухвалений на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими та перевіреними під час судового розгляду.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду, 5 червня 2023 року, ухвалила: апеляції двох засуджених, цивільного відповідача ДТГО «Південно - Західна залізниця» залишити без задоволення, а вирок Сихівського районного суду м. Львова від 7 грудня 2016 року відносно засуджених – без зміни.

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