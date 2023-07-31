Приговор в отношении убивших слабовидящую пассажирку и укравших ее имущество проводников «Укрзализныци» оставлен без изменений

Львовский апелляционный суд информирует о рассмотрении резонансного уголовного дела.

Львовский апелляционный суд оставил приговор Сиховского районного суда города Львова от 7 декабря 2016 в отношении проводников пассажирских вагонов, убивших слабовидящую пассажирку и укравших ее имущество, оставлен без изменений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обставини справи

Двоє чоловіків працювали провідниками пасажирських вагонів у Вагонній дільниці станції Київ-Пасажирський ДТГО «Південно-Західна залізниця». Зокрема, у грудні 2011 року, перебуваючи при виконанні службових обов’язків, керуючись хуліганськими мотивами, запросили потерпілу в своє службове купе вагону. Остання прямувала з Києва до Стрия, розповіла про свою близорукість (слабозорість), мету поїздки, а також, що на станції її зустрічатиме товариш – працівник правоохоронного органу.

За попередньою змовою, провідники ДТГО «Південно-Західна залізниця» спонукали пасажирку до інтимної близькості, а отримавши категоричну відмову, злякалися, що про це стане відомо її товаришу, тому вирішили її вбити. Відтак, запросивши потерпілу в робочий тамбір пасажирського вагону поїзда, провідники відволікли увагу дівчини, нанесли металевою кочергою удар в голову та викинули її з вагону у міжколійний простір. Внаслідок цього, потерпіла померла від отриманих численних травм, несумісних із життям. Після вчинення вбивства, провідники викрали з купе все особисте майно потерпілої.

Призначене покарання

Вироком Сихівського районного суду міста Львова від 7 грудня 2016 року уродженця м. Мена, Чернігівської області, засуджено за п.7, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч.2 ст. 185, ч.3 ст. 357, ч.1 ст. 70 КК України на 14 років позбавлення волі.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зараховано у строк відбування покарання у виді позбавлення волі строк попереднього ув`язнення з 24 грудня 2011 року по 7 грудня 2016 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Також вказаним вироком, уродженця та жителя м. Носівка, Чернігівської області, засуджено за п. 7, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 70 КК України на 13 років позбавлення волі.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України йому зараховано у строк відбування покарання у виді позбавлення волі строк попереднього ув`язнення з 23 грудня 2011 року по 7 грудня 2016 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Задоволено частково цивільний позов потерпілих родичів загиблої. Постановлено стягнути з Державного територіально-галузевого об`єднання Південно-Західна залізниця 200 000 грн та 100 000 грн завданої моральної шкоди. Інший цивільний позов залишено без розгляду. Вирішено питання із судовими витратами та речовими доказами.

Розгляд апеляційних скарг

В суді апеляційної інстанції засуджені просили повторно дослідити докази, скасувати вирок суду першої інстанції та винести нове судове рішення, яким виправдати за відсутністю в їхніх діях складу злочину та недоведеністю вини. Також один із засуджених просив провести йому психофізіологічну експертизу та допитати його на детекторі брехні.

Водночас, цивільний відповідач ДТГО «Південно-Західна залізниця» просив скасувати вирок у частині стягнення моральної шкоди та ухвалити новий, яким у задоволенні позовних вимог потерпілих відмовити в повному в повному обсязі.

Прокурор заперечив проти задоволення апеляційних скарг, оскільки вирок суду першої інстанції є законним і вмотивованим, ухвалений на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими та перевіреними під час судового розгляду.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду, 5 червня 2023 року, ухвалила: апеляції двох засуджених, цивільного відповідача ДТГО «Південно - Західна залізниця» залишити без задоволення, а вирок Сихівського районного суду м. Львова від 7 грудня 2016 року відносно засуджених – без зміни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.