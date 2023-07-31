кремль не здатний захистити росіян від війни, – британська розвідка

росія зосередилася на збільшенні рядів військових для війни в Україні.

Москву атакують безпілотники, для росіян підняли призовний вік, а вагнерівці влаштовують бунт на території рф. Це свідчить про те, що кремлівський режим не може захистити населення від війни з Україною. Про це йдеться в останньому оновленні розвідки Міністерства оборони Великобританії.

Згідно із зведенням, російська влада активно зосереджується на внесенні поправок до законодавства з метою швидкого мобілізування більше осіб до армії. Держдума рф затвердила збільшення максимального віку призову на військову службу з 27 до 30 років, проте нижня межа призовного віку в 18 років залишилася незмінною. Крім того, путін підписав законопроект, який поступово підвищує верхню вікову межу для осіб, які підлягають призову до резерву. Це означає, що старшим офіцерам тепер можуть доручити службу в армії до 70 років.

Згідно з відомостями британської розвідки, такі зміни можуть призвести до швидкого збільшення кількості військових для участі в бойових діях в Україні.

Ці кроки з боку російської влади свідчать про їхню зосередженість на зміцненні своїх військових потужностей, що може мати прямі наслідки для ситуації в регіоні та стабільності на міжнародному рівні.

Раніше у Повітряних силах прокоментували атаку безпілотників на Крим і Москву.

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