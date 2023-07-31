Кабмін виділив кошти на відновлення енергетики до опалювального сезону

Із травня працює створений Урядом штаб з підготовки до опалювального сезону.

Кабінет міністрів виділив кошти на відновлення енергетики до опалювального сезону, поставлені завдання вчасно провести заплановані заходи. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, який відбувся в Івано-Франківську під головуванням Володимира Зеленського.

Він зауважив, що з травня працює створений Урядом штаб з підготовки до опалювального сезону.

«Для відновлення, ремонтів та захисту об’єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 млн доларів — це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює європейський Фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 млн євро. Кошти є, важливо вчасно провести всі заплановані заходи», — наголосив очільник Уряду.

За словами Шмигаля, кошти на відновлення, ремонт і захист об’єктів енергетики є, важливо вчасно провести всі заплановані заходи.

Також глава уряду зазначив, що в українських газосховищах зберігається 11,7 млрд куб. м газу (80% від запланованих обсягів), а на складах маємо 1,5 млн тонн вугілля із запланованих 1,8 млн тонн.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.