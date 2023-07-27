Парламент продовжив дію воєнного стану та мобілізації на 90 діб

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада.

У четвер, 26 липня, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Відповідні постанову підтримали №9532 - 347 голосів.

Депутат зазначив, що вже восьме голосування парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни.

Раніше ми писали, що Рада планує продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації.

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