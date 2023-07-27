Парламент продлил действие военного положения и мобилизации на 90 суток

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября.

В четверг, 26 июля, Верховная Рада продлила действие военного положения на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Соответствующие постановление поддержали №9532 – 347 голосов.

Депутат отметил, что уже восьмое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабной войны.

Ранее мы писали, что Рада планирует продолжить действие военного положения и всеобщей мобилизации.

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