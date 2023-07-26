Рада планує продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації

Це буде вже восьме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни.

Фото: golos.com.ua

В найближчі дні Верховна Рада знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що це буде вже восьме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни.

Строк дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні був встановлений у травні і діє 18 серпня 2023.

При цьому Железняк припустив, що найімовірніше, цього разу воєнний стан і мобілізацію також продовжать на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Відповідні законопроєкти на сайті парламенту наразі відсутні.

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