Рада планирует продолжить действие военного положения и общей мобилизации

Это будет уже восьмое голосование Парламента за военное положение с начала войны.

Фото: golos.com.ua

В ближайшие дни Верховная Рада снова продолжит действие военного положения и общей мобилизации в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что это будет уже восьмое голосование Парламента за военное положение с начала войны.

Срок действия последнего продления военного положения и мобилизации в Украине был установлен в мае и действует 18 августа 2023 года.

При этом Железняк предположил, что, скорее всего, на этот раз военное положение и мобилизацию также продлят на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Соответствующие законопроекты на сайте парламента пока отсутствуют.

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