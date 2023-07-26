ГНС разъяснила, где размещается информация о составе имущества, находящегося в налоговом залоге, а также о месте и времени проведения аукционов.

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области рассказали, где найти информацию об имуществе, которое будет распродаваться из-за долгов налогоплательщиков.

Согласно п. 95.1 НКУ контролирующий орган осуществляет за налогоплательщика и в пользу государства меры по погашению налогового долга такого налогоплательщика путем взыскания средств, находящихся в его собственности, а в случае их недостаточности – путем продажи имущества такого налогоплательщика, которое находится в налоговом залоге.

Пунктом 95.7 НКУ определено, что продажа имущества налогоплательщика производится на публичных торгах и/или через торговые организации.

Продажа имущества налогоплательщика на публичных торгах осуществляется в следующем порядке: имущество, которое может быть сгруппировано и стандартизовано, подлежит продаже за средства исключительно на биржевых торгах, проводимых биржами, созданными в соответствии с законом и определенными контролирующим органом на конкурсной основе; ценные бумаги – на фондовых биржах в порядке, установленном Законом Украины от 23.02.2006 №3480-IV «О рынках капитала и организованных товарных рынках» с изменениями и дополнениями; другое имущество, объекты движимого или недвижимого имущества, а также цельные имущественные комплексы предприятий подлежат продаже за средства исключительно на целевых аукционах, организуемых по представлению соответствующего контролирующего органа на указанных биржах. Согласно п. 95.13 НКУ при продаже имущества на товарных биржах контролирующий орган заключает соответствующий договор с брокером (брокерской конторой), которая совершает действия по продаже такого имущества по поручению контролирующего органа на условиях наилучшего ценового предложения. Информация о составе имущества налогоплательщиков, предназначенного для продажи, обнародуется соответствующей биржей (п. 95.16 НКУ). Информация о времени и условиях проведения публичных торгов имуществом налогоплательщиков обнародуется соответствующей биржей (п. 95.17 НКУ). Информация, указанная в п. 95.17 НКУ, и порядок ее обнародования определяются Кабинетом Министров Украины (п. 95.18 НКУ). В частности, п. 14 Порядка изменения начальной цены продажи имущества налогоплательщика, находящегося в налоговом залоге, в счет погашения его налогового долга и обнародования информации о времени и условиях проведения соответствующих торгов, утвержденного постановлением КМУ от 29.12.2010 №1244 с изменениями и дополнениями , продажа имущества на аукционе осуществляется не ранее чем через 15 дней после обнародования объявления о проведении аукциона (далее – объявление). Организатор аукциона обнародует объявления в средствах массовой информации и на собственной веб-странице не позднее 15 дней до его проведения (п. 15 Порядка).

Также, информация о заключенных договорах-поручениях на реализацию имущества предприятий-должников с уполномоченными организациями и состав такого имущества размещается в рубрике «Перечни» на главной странице вебпортала ГНС.

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