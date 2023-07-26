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  1. В Україні

Де знайти інформацію про майно, яке розпродаватиметься через борги платників податків

12:38, 26 липня 2023
ДПС роз’яснила, де розміщується інформація про склад майна, яке знаходиться в податковій заставі, а також про місце та час проведення аукціонів.
Де знайти інформацію про майно, яке розпродаватиметься через борги платників податків
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У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області розповіли, де знайти інформацію про майно, яке розпродаватиметься через борги платників податків.

Відповідно до п. 95.1 ПКУ контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Пунктом 95.7 ПКУ визначено, що продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації.

Продаж майна платника податків на публічних торгах здійснюється у такому порядку: майно, яке може бути згруповано та стандартизовано, підлягає продажу за кошти виключно на біржових торгах, які проводяться біржами, що створені відповідно до закону і визначені контролюючим органом на конкурсних засадах; цінні папери – на фондових біржах у порядку, встановленому Законом України від 23.02.2006 №3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» зі змінами та доповненнями; інше майно, об’єкти рухомого чи нерухомого майна, а також цілісні майнові комплекси підприємств підлягають продажу за кошти виключно на цільових аукціонах, які організовуються за поданням відповідного контролюючого органу на зазначених біржах. Згідно з п. 95.13 ПКУ під час продажу майна на товарних біржах контролюючий орган укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), яка вчиняє дії з продажу такого майна за дорученням контролюючого органу на умовах найкращої цінової пропозиції. Інформація про склад майна платників податків, призначеного для продажу, оприлюднюється відповідною біржею (п. 95.16 ПКУ). Інформація про час та умови проведення прилюдних торгів майном платників податків оприлюднюється відповідною біржею (п. 95.17 ПКУ). Інформація, зазначена у п. 95.17 ПКУ, та порядок її оприлюднення визначаються Кабінетом Міністрів України (п. 95.18 ПКУ). Зокрема, п. 14 Порядку зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 №1244 зі змінами та доповненнями, продаж майна на аукціоні здійснюється не раніше ніж через 15 днів після оприлюднення оголошення про проведення аукціону (далі – оголошення). Організатор аукціону оприлюднює оголошення в засобах масової інформації та на власній вебсторінці не пізніше ніж за 15 днів до його проведення (п. 15 Порядку).

Також, інформація щодо укладених договорів-доручень на реалізацію майна підприємств-боржників з уповноваженими організаціями та склад такого майна розміщується у рубриці «Переліки» на головній сторінці вебпорталу ДПС.

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