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ЮНЕСКО закликає заборонити використання смартфонів у школах: чим аргументували

10:11, 26 липня 2023
Організація вважає, що це покращить навчання учнів та захистить дітей від кібербулінгу.
ЮНЕСКО закликає заборонити використання смартфонів у школах: чим аргументували
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Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури радить заборонити використання смартфонів у школах. ЮНЕСКО вважає, що це покращить навчання учнів та захистить дітей від кібербулінгу. Про це повідомляє The Guardian.

За даними ЮНЕСКО, існують докази того, що надмірне використання мобільних телефонів пов’язане зі зниженням успішності в навчанні. Також надмірна кількість часу, проведеного за екраном, негативно впливає на емоційну стабільність дітей.

У відповідному документі організації зазначається, що заклик до заборони смартфонів говорить про те, що цифрові технології, включаючи штучний інтелект, повинні завжди підкорятися «людиноцентричному баченню» освіти та ніколи не витісняти особисте спілкування з учителями.

«Не всі зміни є прогресом. Просто тому, що щось можна зробити, не означає, що це потрібно робити», – йдеться у документі.

Оскільки навчання дітей все більше переміщується в онлайн-формат, особливо в університетах, ЮНЕСКО закликало міністрів освіти по всьому світу «не нехтувати соціальним виміром освіти», де студенти навчаються віч-на-віч. 

«Цифрова революція має величезний потенціал. Але подібно до того, як лунають застереження щодо правил її регулювання в суспільстві, так само слід приділяти увагу тому, як вона використовується в освіті. Сучасні технології мають бути спрямованими на покращення навчального досвіду та на добробут студентів і вчителів, а не на шкоду їм», - зазначила генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Вона додала, що онлайн-навчання не замінить живого спілкування людей, тож слід ставити наперед потреби учня та підтримувати вчителів.

У звіті ЮНЕСКО також зазначається, що попри те, що технології відкривають можливості для навчання, переваги розподілені нерівномірно. Тож багато бідніших людей з усього світу фактично виключені з освітнього процесу.

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