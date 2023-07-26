Головна опора держави-агресора: росія та Іран поглиблюють військове партнерство, – Держдеп

У Держдепі зазначили, що рф отримала від Ірану сотні одноразових ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва безпілотників.

У Держдепі США переконані, що військове партнерство між росією та Іраном поглиблюється. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу в Вашингтоні, передає Укрінформ.

«Іран залишається головною військовою опорою росії», — зауважив представник Держдепу.

«росія отримала від Ірану сотні одноразових ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва безпілотників», — додав він.

Пател нагадав, що російські військфа застосовували іранські дрони для ударів по Києву, щоби тероризувати українське населення.

«Це військове партнерство між рф та Іраном продовжує поглиблюватися», – підкреслив Пател.

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