Главная опора государства-агрессора: россия и Иран углубляют военное партнерство, – Госдеп

В Госдепе отметили, что рф получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников.

В Госдепе США убеждены, что военное партнерство между россией и Ираном углубляется. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга в Вашингтоне, передает Укринформ.

«Иран остается главной военной опорой россии», - отметил представитель Госдепа.

«россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников», - добавил он.

Пател напомнил, что российские войска применяли иранские дроны для ударов по Киеву, чтобы терроризировать украинское население.

«Это военное партнерство между рф и Ираном продолжает углубляться», - подчеркнул Пател.

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