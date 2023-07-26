Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада примет закон о немедленном возобновлении рассмотрения жалоб на судей, но немедленно их рассмотрение не возобновится

Немедленное возобновление рассмотрения жалоб на судей привяжут к принятию Радой другого закона, но когда именно его примут – пока неизвестно.

Кабмин предлагает определить объемы финансирования на цифровизацию судов, Высшего совета правосудия и построение ЕСИТС

Всего на меры по цифровизации системы правосудия, по мнению Минцифры, в 2023 году хватит 315 млн грн.

Верховная Рада определит, что является днем начала дисциплинарного производства в отношении судьи

Верховная Рада готовится принять в целом закон о возобновлении рассмотрения жалоб на судей, которым изменят и процедуру дисциплинарного производства: повлияет ли это на возможность выхода в отставку.

В Высшей квалификационной комиссии судей разъяснили вопросы командировки судей

ВККС разъяснила порядок рассмотрения вопросов о командировке и досрочном окончании командировки судьи.

В новом Киевском городском окружном админсуде будет работать 51 судья

По расчетам ГСА, правосудие в КМОАС должны осуществлять 188 судей.

  1. В Украине

Зеленский: Украинцы не простят взяточничества ни депутатам, ни судьям, ни военкомам или каким-либо другим должностным лицам

08:00, 26 июля 2023
Также Президент отметил, что получил предварительные результаты проверки военкомов, они оказались неутешительными.
Зеленский: Украинцы не простят взяточничества ни депутатам, ни судьям, ни военкомам или каким-либо другим должностным лицам
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не простят ни депутатов, ни судей, ни военкомов или каких-либо других должностных лиц взяточничества. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

«Никто не простит ни депутатов, ни судей, ни военкомов или каких-либо других должностных лиц противопоставления себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в военкомате, кому-то взятки в судах. Для любых государственных чиновников – это измена государственных принципов, это измена интересов общества», - сказал он.

Президент отметил, что, в то время как одни на днях ищут оружие для государства, другие пропагандируют внутреннее предательство и личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость.

«Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать в Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как бы больше времени провести за границей, и ищут себе «выгодные» командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или «пляжами», вас не будет», - подчеркнул он.

Также Президент отметил, что получил предварительные результаты проверки военкомов , они оказались неутешительными.

«Сегодня (25 июля – ред.) представили мне некоторые предварительные результаты проверки других «военкомов», кроме бывшего одесского. И нелестные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит», — отметил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что военным и чиновникам, которые думают «якобы можно наглеть где-то в тылу», не будет места в мирной жизни Украины после войны.

«Мы выигрываем эту войну, которую начала россия. И мы выигрываем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойна наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет», – подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Хопта
    Сергій Хопта
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області