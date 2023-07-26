Зеленский: Украинцы не простят взяточничества ни депутатам, ни судьям, ни военкомам или каким-либо другим должностным лицам

Также Президент отметил, что получил предварительные результаты проверки военкомов, они оказались неутешительными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не простят ни депутатов, ни судей, ни военкомов или каких-либо других должностных лиц взяточничества. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

«Никто не простит ни депутатов, ни судей, ни военкомов или каких-либо других должностных лиц противопоставления себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в военкомате, кому-то взятки в судах. Для любых государственных чиновников – это измена государственных принципов, это измена интересов общества», - сказал он.

Президент отметил, что, в то время как одни на днях ищут оружие для государства, другие пропагандируют внутреннее предательство и личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость.

«Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать в Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как бы больше времени провести за границей, и ищут себе «выгодные» командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или «пляжами», вас не будет», - подчеркнул он.

Также Президент отметил, что получил предварительные результаты проверки военкомов , они оказались неутешительными.

«Сегодня (25 июля – ред.) представили мне некоторые предварительные результаты проверки других «военкомов», кроме бывшего одесского. И нелестные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит», — отметил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что военным и чиновникам, которые думают «якобы можно наглеть где-то в тылу», не будет места в мирной жизни Украины после войны.

«Мы выигрываем эту войну, которую начала россия. И мы выигрываем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойна наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет», – подчеркнул Зеленский.

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