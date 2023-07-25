Суд відправив під варту колишнього одеського військкома Борисова з можливістю внесення застави

Борисова відправили під варту із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

Суд відправив під варту колишнього одеського військкома Євгена Борисова на два місяці з можливістю внесення застави 150 млн гривень.

Під час засідання воєнком просив не брати його під варту через стан здоров'я.

«Розглянувши клопотання прокурорів Офісу Генпрокурора та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону суд обрав колишньому керівнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням розміру застави в 150 млн грн», - повідомили у Офісі Генпрокурора.

Як ми писали, ДБР затримало колишнього одеського воєнкома Борисова в Києві.

Ексначальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову повідомили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

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