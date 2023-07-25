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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів роз’яснили питання відрядження суддів

ВККС роз'яснило порядок розгляду питань про відрядження та дострокове закінчення відрядження судді.

У новому Київському міському окружному адмінсуді буде працювати 51 суддя

За розрахунками ДСА правосуддя в КМОАС мають здійснювати 188 суддів.

Рахувати строк дисциплінарного провадження щодо судді будуть з дня отримання ВРП дисциплінарної скарги, - Денис Маслов зареєстрував третій законопроект про Службу дисциплінарних інспекторів

На цей раз пропонується інший варіант формування конкурсної комісії, яка обиратиме дисциплінарних інспекторів, а також передбачається, що загальна тривалість здійснення дисциплінарного провадження не може перевищувати 3 років з дня отримання Вищою радою правосуддя дисциплінарної скарги на суддю.

Розроблено чергові зміни до механізму блокування податкових накладних, — Гетманцев

Платник матиме позитивну історію, якщо протягом 3 останніх років не було виявлено порушень податкового законодавства, зокрема, у частині своєчасної реєстрації ПН та подання звітності з ПДВ.

Прокурори, звільнені в процесі атестації, продовжують стягувати мільйони гривень з держави, - у Раді знайшли вихід

Станом на середину червня 2023 року звільненим в процесі атестації прокурорам вдалося стягнути з рахунків прокуратури більше 100 млн грн у справах, де потім касаційний суд скасував ці рішення, - депутати пропонують визначити можливість повернення цих грошей.

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Суд відправив під варту колишнього одеського військкома Борисова з можливістю внесення застави

20:00, 25 липня 2023
Борисова відправили під варту із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.
Суд відправив під варту колишнього одеського військкома Борисова з можливістю внесення застави
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Суд відправив під варту колишнього одеського військкома Євгена Борисова на два місяці з можливістю внесення застави 150 млн гривень.

Під час засідання воєнком просив не брати його під варту через стан здоров'я.

«Розглянувши клопотання прокурорів Офісу Генпрокурора та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону суд обрав колишньому керівнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки  запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням розміру застави в 150 млн грн», - повідомили у Офісі Генпрокурора.

Як ми писали, ДБР затримало колишнього одеського воєнкома Борисова в Києві.

Ексначальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову повідомили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

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