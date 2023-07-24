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ДБР затримало колишнього одеського воєнкома Борисова в Києві, відео та фото

11:37, 24 липня 2023
Євгенія Борисова виявили та затримали у Києві.
ДБР затримало колишнього одеського воєнкома Борисова в Києві, відео та фото
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Працівники ДБР спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгенія Борисова.

Про це повідомили у Бюро.

«В суботу йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо.

Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві», - пишуть у Державному бюро розслідувань.

У Бюро зазначили, що проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

Як ми розповідали, ексначальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову повідомили про підозру. Він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

 

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