Резніков вважає, що Україна виграє війну до липневого саміту НАТО

Міністр оборони України зазначив, що розглядає саміт НАТО наступного року як можливий час для прийняття України до альянсу.

Джерело фото: Thomas Lohnes/Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що до наступного літа Україна виграє війну й сподівається наступного року на вступ країни до НАТО.

Про це Резніков розповів в інтерв’ю «CNN»

Міністр оборони України зазначив, що розглядає саміт НАТО наступного року як можливий час для прийняття України до альянсу.

«Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України», - сказав Резніков «CNN», але зазначив, що це лише його прогноз.

Коли його запитали, чи вважає він, що війна закінчиться до наступного літа, він швидко відповів: «Так. Ми виграємо цю війну».

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