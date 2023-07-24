В «Дії» модернізували дві будівельні послуги

Вносити зміни в зареєстровані повідомлення та заяви про будівельні роботи можна без походів до ЦНАП.

Тепер на порталі «Дія» можна не тільки повідомляти про початок будівельних робіт об’єктів класу наслідків CC1, а й вносити зміни у подане повідомлення за кілька кліків. Також стало доступним вносити зміни або скасовувати містобудівні умови та обмеження, – повідомляє пресслужба застосунку «Дія».

Завдяки автоматизованим перевіркам дані в заяві підтягуватимуться автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Загалом українці вже подали через «Дію» 12,3 тисяч повідомлень про початок будівельних робіт, а заяв про містобудівні умови та обмеження – понад 4 тисячі.

Крім того, держава вже заощадила 11,2 млрд гривень за 3 роки, усунувши людський фактор. Реальний антикорупційний ефект становить 1,5 млрд гривень на рік.

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