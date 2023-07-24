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  1. В Украине

В «Дие» модернизировали две строительные услуги

12:50, 24 июля 2023
Вносить изменения в зарегистрированные сообщения и заявления о строительных работах можно без походов в ЦПАУ.
В «Дие» модернизировали две строительные услуги
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Теперь на портале «Дия» можно не только сообщать о начале строительных работ объектов класса последствий CC1, но и вносить изменения в поданное сообщение за несколько кликов. Также стало доступным вносить изменения или отменять градостроительные условия и ограничения, - сообщает пресс-служба приложения «Дия».

Благодаря автоматизированным проверкам данные в заявлении будут подтягиваться автоматически из Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В целом украинцы уже подали через «Дию» 12,3 тысяч сообщений о начале строительных работ, а заявлений о градостроительных условиях и ограничениях – более 4 тысяч.

Кроме того, государство уже сэкономило 11,2 млрд гривен за 3 года, устранив человеческий фактор. Реальный антикоррупционный эффект составляет 1,5 млрд гривен в год.

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