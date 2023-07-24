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  1. В Украине

Киевлянин до смерти забил пожилого мужчину битой

12:31, 24 июля 2023
В Киеве между мужчинами произошел спор, переросший в смертельную драку.
Киевлянин до смерти забил пожилого мужчину битой
Источник фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киеве
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В Киеве на улице Якубовского между мужчинами произошел спор, переросший в драку. В результате которой 33-летний киевлянин нанес тяжкие телесные повреждения 66-летнему пострадавшему деревянной битой. Мужчина от полученных травм скончался в больнице. Теперь злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«В ходе досудебного расследования мы установили, что фигурант вместе со своим товарищем гуляя в Голосеевском районе, наткнулись на незнакомого мужчину, отдыхавшего на одной из скамеек. Нарушитель начал приставать к незнакомцу, чтобы тот пошел отдыхать в другое место, чем спровоцировал конфликт. В ходе ссоры злоумышленник взял деревянную биту и подняв 66-летнего потерпевшего со скамейки, начал хаотично наносить ему удары. Сбежать после совершенного правонарушителя помешали сотрудники полка полиции особого назначения № 1, которые несли службу неподалеку. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу, где он скончался», – сообщили в полиции.

Правоохранители задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли вещественные доказательства. Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

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Киев
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