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  1. В Україні

Киянин до смерті забив літнього чоловіка битою

12:31, 24 липня 2023
У Києві між чоловіками сталася суперечка, що переросла в смертельну бійку.
Киянин до смерті забив літнього чоловіка битою
Джерело фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві
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У Києві на вулиці Якубовського між чоловіками сталась суперечка, що переросла у бійку. В результаті якої 33-річний киянин наніс тяжкі тілесні ушкодження 66-річному потерпілому дерев’яною битою. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні. Тепер зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«У ході досудового розслідування ми встановили, що фігурант разом зі своїм товаришем гуляючи у Голосіївському районі, натрапили на незнайомого чоловіка, що відпочивав на одній з лавочок. Порушник почав чіплятись до незнайомця, аби той пішов відпочивати в інше місце, чим спровокував конфлікт. У ході сварки зловмисник взяв дерев’яну биту та піднявши 66-річного потерпілого з лавки почав хаотично наносити йому удари. Втекти після скоєного правопорушнику завадили співробітники полку поліції особливого призначення № 1, які несли службу неподалік. Потерпілого з численними травмами госпіталізували у лікарню, де він помер», – повідомили у поліції.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили речові докази. Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

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Киев
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