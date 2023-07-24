Резников считает, что Украина выиграет войну к июльскому саммиту НАТО

Министр обороны Алексей Резников считает, что к следующему лету Украина выиграет войну и надеется в следующем году на вступление страны в НАТО.
Об этом Резников рассказал в интервью «CNN».
Министр обороны Украины отметил, что рассматривает саммит НАТО в следующем году как возможное время для принятия Украины в альянс.
«Кто знает, возможно, это будет очень важный день для Украины», - сказал Резников «CNN», но отметил, что это лишь его прогноз.
Когда его спросили, считает ли он, что война закончится к следующему лету, он быстро ответил: «Да. Мы выиграем эту войну».
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