У Києві чоловік намагався втекти від контролерів в тролейбусі і розбив дверне скло, фото

Громадянин пояснив патрульним свої дії тим, що намагався втекти від контролерів.

У Києві в Подільському районі, в одному з тролейбусів на лінію «112» звернувся контролер та повідомив про молодого чоловіка, який розбив дверне скло.

Як розповіли у Патрульній поліції, прибувши на місце, інспектори затримали 25-річного громадянина. Той пояснив свої дії тим, що намагався втекти від контролерів.

Патрульні викликали слідчих, які з'ясовуватимуть обставини події.

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