На держслужбі потрібні молоді фахівці, державі потрібне кадрове омолодження – НАДС

Молоді пропонують спробувати сили на державній службі та пройти стажування в держустановах.

В Національному агентстві з питань державної службу знов закликали молодь працевлаштовуватися в сфері державного управління.

«Важливим аспектом є залучення молодих фахівців. Для держави – це питання кадрового омолодження, ефективності системи державного управління, результативності державної політики», - розповіла голова НАДС Наталія Алюшина.

У НАДС також зазначили, що зараз кожен молодий фахівець «може спробувати свої сили на державній службі, пройшовши стажування в будь-якому державному органі».

Втім, у Нацагентстві підкреслили, щоб молоді люди стали в державному секторі ефективними, вони повинні «приділяти увагу професійному розвитку та зростанню».

Нагадаємо, що 25 липня у голови НАДС Наталії Алюшиної також з’явився заступник з питань цифровізації.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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