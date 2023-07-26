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На госслужбе нужны молодые специалисты, государству нужно кадровое омоложение – НАДС

08:33, 26 июля 2023
Молодежи предлагают попробовать силы на государственной службе и пройти стажировку в госучреждениях.
На госслужбе нужны молодые специалисты, государству нужно кадровое омоложение – НАДС
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В Национальном агентстве по вопросам государственной службы вновь призвали молодежь трудоустраиваться в сфере государственного управления.

«Важным аспектом является привлечение молодых специалистов. Для государства – это вопросы кадрового омоложения, эффективности системы государственного управления, результативности государственной политики», - рассказала глава НАДС Наталья Алюшина.

В НАДС также отметили, что сейчас каждый молодой специалист может попробовать свои силы на государственной службе, пройдя стажировку в любом государственном органе.

Впрочем, в Нацагентстве подчеркнули, чтобы молодые люди стали в государственном секторе эффективными, они должны уделять внимание профессиональному развитию и росту.

Напомним, что 25 июля у главы НАДС Наталии Алюшиной также появился заместитель по вопросам цифровизации.

Автор: Вячеслав Хрипун

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НАДС
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