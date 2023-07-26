Верховная Рада определит, что является днем начала дисциплинарного производства в отношении судьи

Верховная Рада готовится принять в целом закон о возобновлении рассмотрения жалоб на судей, которым изменят и процедуру дисциплинарного производства: повлияет ли это на возможность выхода в отставку.

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В законе о Высшем совете правосудия установят, что днем начала осуществления дисциплинарного производства является день получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы или день получения ВСП соответствующего обращения ВККС. Такие изменения предусмотрены в финальной редакции законопроекта 9261, который 21 июля рекомендован Комитетом для принятия во втором чтении и в целом.

А саме у Законі «Про Вищу раду правосуддя» частини другу статті 42, яка регулює дисциплінарне провадження, пропонується викласти в такій редакції:

«Дисциплінарне провадження розпочинається після отримання Вищою радою правосуддя скарги щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати ВРП чи за зверненням ВККС у випадках, визначених законом.

Днем початку здійснення дисциплінарного провадження є день отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги або день прийняття Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою чи день отримання Вищою радою правосуддя відповідного звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

(зараз частина 2 статті 42 передбачає, що дисциплінарне провадження розпочинається після отримання скарги щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя чи ВККС у випадках, визначених законом, але норма щодо «дня початку» прямо не визначена – прим. ред.).

Отже, законодавець прямо не визначає, що є «отриманням», але встановлює, що день отримання ВРП скарги є днем початку здійснення провадження стосовно судді.

Нагадаємо, що відповідно до позиції Великої Палати Верховного Суду право судді на відставку може бути використане суддею, якщо до подання відповідної заяви ним не допущено дій, які зумовлюють ухвалення компетентними органами рішення про його звільнення з посади судді з інших підстав.

«Право судді на відставку обумовлюється бездоганною репутацією, неухильним дотриманням вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, дотриманням високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду», - зазначила ВП ВС у постанові по справі №990/86/22 від 6 квітня 2023 року. Дана справа стосувалася зупинення ВРП розгляду заяви про звільнення судді у відставку.

«Як слушно зауважив суд першої інстанції, таке обмеження переслідує легітимну мету та є необхідним у демократичному суспільстві з огляду на те, що пільги й переваги, які мають судді у відставці, є невід`ємною складовою суддівського статусу, який, своєю чергою, передбачає належне та добросовісне здійснення суддею своїх повноважень.

… Право на відставку має реалізовуватись у системному взаємозв`язку з положеннями частини третьої статті 55 Закону № 1798-VIII, яка визначає особливий порядок розгляду відповідної заяви, за якого ВРП уповноважена зупинити розгляд питання про звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 1 та 4 частини шостої статті 126 Конституції України, на час розгляду скарги або заяви, наслідком якої може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 2, 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України», - вказала ВП ВС.

Також у законопроекті 9261 після численних правок прописали, що «Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя».

Останнього закону наразі немає, а є три версії законопроектів з такою назвою (9483, 9483-1, 9483-2).

Отже, коли саме негайно відновиться розгляд скарг на суддів залежить від того, наскільки швидко ухвалять один з інших трьох законопроектів (або більше, якщо зареєструють ще).

При цьому, якщо буде ухвалено законопроект 9483-2, то він встановить, що до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів, загальна тривалість здійснення дисциплінарного провадження не може перевищувати 3 років з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги, або дня прийняття Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою, або дня отримання Вищою радою правосуддя відповідного звернення ВККС.

Разом з тим, до дисциплінарних проваджень, розпочатих до набрання чинності законом 9483-2, вказана вище норма щодо тривалості здійснення дисциплінарного провадження застосовуватися не буде.

Така складна конструкція була обрана з огляду на дискусію з міжнародними партнерами. Як її можна застосувати на практиці і чи не призведе вона до нових проблем у правозастосуванні, поки невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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