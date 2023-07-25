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  1. В Украине

Скандальный сериал «СМТ Ингулец» не будет финансироваться за средства госбюджета

19:09, 25 июля 2023
Команда отказывается от финансирования за средства государственного бюджета.
Скандальный сериал «СМТ Ингулец» не будет финансироваться за средства госбюджета
Изображение: freepik.com
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Новость о том, что Юрий Горбунов и его компания получат от государства 33 млн грн на съемки комедийного сериала «СМТ Ингулец», вызвала скандал в сети и привела к отставке министра культуры Александра Ткаченко.

Украинский продюсер, попавший в скандал, заявил, что команда отказалась от государственного финансирования, однако сериал планирует снять.

По его словам, после дискуссии в обществе команда решила искать другие пути для финансирования проекта.

Напомним, что глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке. Причиной отставки он назвал «волну недоразумения по поводу важности культуры во время войны» и добавил, что «средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны».

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