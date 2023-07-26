Киев увеличит финансирование ВСУ до 5 млрд грн

Денежные средства пойдут на нужды военных подразделений, зарегистрированных в территориальной общине.

В ходе заседания Киевсовета было принято решение увеличить финансирование столицей сил обороны до 5 млрд. гривен. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По закону напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя, однако их можно выделить на финансирование потребностей военных подразделений, зарегистрированных в территориальной общине или внесенных в силы и средства обороны города, о бюджете которого идет речь.

Поэтому мэр Киева выступил с инициативой внести изменения в законодательство, чтобы расширить возможности общин помощи военным.

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