Київ збільшить фінансування ЗСУ до 5 млрд грн

Кошти підуть на потреби військових підрозділів, зареєстрованих в територіальній громаді.

Під час засідання Київради було прийнято рішення збільшити фінансування столицею сил оборони до 5 млрд гривень. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За законом, напряму Збройним силам кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна, однак їх можна виділити на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих в територіальній громаді або тих, що внесені до сил та засобів оборони міста, про бюджет якого йдеться.

Тому мер Києва виступив з ініціативою внести зміни до законодавства, щоб розширити можливості громад щодо допомоги військовим.

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