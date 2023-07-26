В Україні затвердять Державний стандарт надання послуг психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей

У Мінветеранів зазначили, що хочуть врегулювати якість надання цих послуг.

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В Україні буде затверджено Державний стандарт надання послуг психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей. Про це повідомив начальник відділу психологічної допомоги Міністерства у справах ветеранів Ігор Костріков під час круглого столу в Military Media Center.

Костріков зауважив, що в Мінветеранів вже працюють над проєктом Постанови Державного стандарту надання послуг психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей.

«З нашого боку є деякі сумніви щодо якості надання цих послуг і ми хочемо це врегулювати. Відбувся аудит Рахункової палати і також прийшли до того ж самого висновку, до якого прийшли ми ще раніше — про те, що не зовсім забезпечено моніторинг якості надання послуг психологічної допомоги», - зазначив він.

Як ми розповідали, в Україні запрацював безкоштовний застосунок для психологічної підтримки ветеранів.

Крім того, ми писали, що у військових частинах з'явилися групи психологічного супроводу: чим вони займаються.

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