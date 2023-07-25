УЄФА відмінив дискваліфікацію іспанського клубу: він зіграє в Лізі конференцій

З огляду на нові докази, надані клубом на захист своєї участі в змаганнях, УЄФА вирішив анулювати дискваліфікацію.

Джерело фото: twitter.com / Osasuna

Іспанська Осасуна зуміла відстояти своє право брати участь в Лізі конференцій. Спортивний арбітражний суд (CAS) врахував всі надані докази. Про це йдеться у повідомленні ФК Осасуна.

Клуб «Атлетіко Осасуна» зіграє в Лізі конференцій 2023/24 після того, як сьогодні завершилася процедура в Спортивному арбітражному суді (CAS).

З огляду на нові докази, надані клубом на захист своєї участі в змаганнях, УЄФА вирішив анулювати дискваліфікацію. Функціонери дійшли висновку, що Осасуна «стала жертвою подій, які сталися майже десять років тому».

Осасуна буде присутня 7 серпня на жеребкуванні плей-офф Ліги конференцій, яка відбудеться 24 і 31 серпня.

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