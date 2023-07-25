УЕФА отменил дисквалификацию испанского клуба: он сыграет в Лиге конференций

Учитывая новые доказательства, предоставленными клубом в защиту своего участия в соревнованиях, УЕФА решил аннулировать дисквалификацию.

Источник фото: twitter.com / Osasuna

Испанская Осасуна смогла отстоять свое право участвовать в Лиге конференций. Спортивный арбитражный суд (CAS) учел все предоставленные доказательства. Об этом сказано в сообщении ФК Осасуна.

Клуб «Атлетико Осасуна» сыграет в Лиге конференций 2023/24 после того, как завершилась процедура в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Учитывая новые доказательства, предоставленными клубом в защиту своего участия в соревнованиях, УЕФА решил аннулировать дисквалификацию. Функционеры пришли к выводу, что Осасуна «стала жертвой событий, произошедших почти десять лет назад».

Осасуна будет присутствовать 7 августа на жеребьевке плей-офф Лиги конференций, которая состоится 24 и 31 августа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.