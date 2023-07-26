Новый подход реабилитации в военных госпиталях: создано направление мультидисциплинарных команд

Главная задача мультидисциплинарных команд – вернуть военного к нормальной жизни.

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В лечебных учреждениях ВСУ создано направление мультидисциплинарных команд, в состав которых входят психологи, врачи-реабилитологи, неврологи. Команды работают после того, как раненному предоставили все необходимые хирургические, лечебные интервенции, – сообщает Military Media Center.

«Большинство пациентов нашего госпиталя – раненые, травмированные военнослужащие, которые находятся в разном психосоматическом состоянии. Есть тяжелые комбинированные ранения. Естественно, раненые испытывают стресс от своего физического состояния. В работу включаются мультидисциплинарные команды, психологи начинают работать, чтобы не терять ценное время и определять, в какой психологической помощи нуждается пациент», – сообщил Александр Клен, начальник отделения психологической реабилитации Главного военного клинического госпиталя.

Главная задача мультидисциплинарных команд и военных медиков – вернуть человека в строй, если это невозможно – вернуть к нормальной жизни.

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