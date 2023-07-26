Новий підхід реабілітації у військових госпіталях: створено напрям мультидисциплінарних команд

Головне завдання мультидисциплінарних команд – повернути військового до нормального життя.

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У лікувальних закладах ЗСУ створено напрям мультидисциплінарних команд, до складу яких входять психологи, лікарі-реабілітологи, неврологи. Команди працюють після того, як пораненому надали всі необхідні хірургічні, лікувальні інтервенції, – повідомляє Military Media Center.

«Більшість пацієнтів нашого госпіталя – поранені, травмовані військовослужбовці, які знаходяться у різному психосоматичному стані. Є важкі комбіновані поранення. Природно, поранені зазнають стресу від свого фізичного стану. У роботу включаються мультидисциплінарні команди, психологи починають працювати, щоб не втрачати цінний час і визначати, яку психологічну допомогу потребує пацієнт», – повідомив Олександр Клен, начальник відділення психологічної реабілітації Головного військового клінічного госпіталю.

Головне завдання мультидисциплінарних команд та військових медиків – повернути людину в стрій, якщо це неможливо – повернути до нормального життя.

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