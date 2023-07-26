В Украине утвердят Государственный стандарт предоставления услуг психологической помощи ветеранам войны и членам их семей

В Минветеранов отметили, что хотят урегулировать качества предоставления этих услуг.

Изображение: freepik.com

В Украине будет утвержден Государственный стандарт предоставления услуг психологической помощи ветеранам войны и членам их семей. Об этом сообщил начальник отдела психологической помощи Министерства по делам ветеранов Игорь Костриков во время круглого стола в Military Media Center.

Костриков отметил, что у Минветеранов уже работают над проектом Постановления Государственного стандарта предоставления услуг психологической помощи ветеранам войны и членам их семей.

«С нашей стороны есть некоторые сомнения относительно качества предоставления этих услуг, и мы хотим это урегулировать. Состоялся аудит Счетной палаты и также пришли к тому же выводу, к которому пришли мы еще раньше — о том, что не совсем обеспечен мониторинг качества предоставления услуг психологической помощи», - отметил он.

Как мы рассказывали, в Украине заработало бесплатное приложение для психологической поддержки ветеранов.

Кроме того, мы писали, что в воинских частях появились группы психологического сопровождения: чем они занимаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.