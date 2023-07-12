В воинских частях появились группы психологического сопровождения: чем они занимаются

В пункте психологической помощи специалист будет определять, нуждается ли военный в более углубленной помощи и направлении в специализированное лечебное учреждение или ему хватает ресурсов пункта для отдыха и возвращения в свое подразделение.

Источник иллюстративного фото: armyinform

В воинских частях созданы группы психологического сопровождения. Как рассказал заместитель начальника управления психологического обеспечения Главного управления морально психологического обеспечения ВСУ Алексей Лесюк во время круглого стола в Military Media Center, такие группы частично обеспечивают мероприятия психологической декомпрессии военнослужащих после выхода подразделений в район восстановления боеспособности.

Эти группы также организовывают работу в пункте психологической помощи.

«В пункте психологической помощи предоставляется первая квалифицированная помощь специалистом-психологом и определяется, нуждается ли военнослужащий в более углубленной помощи и направлении в специализированное лечебное учреждение», - сказал Алексей Лесюк

Или такому военному хватает ресурсов пункта для физического и психологического отдыха, разгрузки и возвращения после этого в свое подразделение без ухода из воинской части, отметил Лесюк.

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