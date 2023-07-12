У військових частинах з'явилися групи психологічного супроводу: чим вони займаються

У військових частинах створені групи психологічного супроводу. Як розповів заступник начальника управління психологічного забезпечення Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ Олексій Лесюк під час круглого стілу у Military Media Center, такі групи частково забезпечують заходи психологічної декомпресії військовослужбовців після виходу підрозділів у район відновлення боєздатності.
Ці групи також організовують роботу у пункті психологічної допомоги.
«У пункті психологічної допомоги надається перша кваліфікована допомога фахівцем-психологом і визначається, чи потребує військовослужбовець більш поглибленої допомоги та направлення до спеціалізованої лікувальної установи», - сказав Олексій Лесюк.
Або такому військовому вистачає ресурсів пункту для фізичного та психологічного відпочинку, розвантаження і повернення після цього до свого підрозділу без залишення військової частини, зазначив Лесюк.
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