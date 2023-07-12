У військових частинах з'явилися групи психологічного супроводу: чим вони займаються

У пункті психологічної допомоги фахівець визначатиме, чи потребує військовий більш поглибленої допомоги та направлення до спеціалізованої лікувальної установи чи йому вистачає ресурсів пункту для відпочинку та повернення до свого підрозділу.

Джерело ілюстративного фото: armyinform

У військових частинах створені групи психологічного супроводу. Як розповів заступник начальника управління психологічного забезпечення Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ Олексій Лесюк під час круглого стілу у Military Media Center, такі групи частково забезпечують заходи психологічної декомпресії військовослужбовців після виходу підрозділів у район відновлення боєздатності.

Ці групи також організовують роботу у пункті психологічної допомоги.

«У пункті психологічної допомоги надається перша кваліфікована допомога фахівцем-психологом і визначається, чи потребує військовослужбовець більш поглибленої допомоги та направлення до спеціалізованої лікувальної установи», - сказав Олексій Лесюк.

Або такому військовому вистачає ресурсів пункту для фізичного та психологічного відпочинку, розвантаження і повернення після цього до свого підрозділу без залишення військової частини, зазначив Лесюк.

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